A Cagliari un corso di primo soccorso pediatrico

Venerd√¨ 22 giugno¬† con inizio alle ore 09:00¬† presso¬†¬†la Sala Convegni del Sardegna Hotel – Via Lunigiana, 50 a¬†Cagliari¬†si terr√† una nuova edizione del¬† “Corso di Primo Soccorso Pediatrico“. L o stesso corso verr√† replicato in edizione pomeridiana dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (durata quattro ore) per coloro che sono impossibilitati a seguire la mattina.

 

Se sei un genitore, un nonno, un medico, un infermiere o un operatore del settore infantile, se fai la baby-sitter, o un insegnante della scuola primaria sicuramente è importante, per tutti, sapere come intervenire in caso di emergenza.

Ecco alcuni dei temi trattati: Posizionare la vittima. La chiamata di emergenza. Le tecniche di rianimazione cardio-polmonare nel lattante e nel bambino. Annegamento e folgorazione. Ostruzione della via aerea da corpo estraneo, crisi asmatica. Crisi convulsiva. Crisi ipoglicemica. Anafilassi: punture di insetti. Primo Soccorso nel trauma: distorsioni e fratture. Ferite, morsicature, emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. Colpo di calore, ipotermia ed ustioni. Intossicazioni (per ingestione di tossici o farmaci, per inalazione: monossido di carbonio, vapori di cloro, per inoculazione: api, vespe, ragni, medusa, tracina, vipera; per contatto).

Tra i diciotto manichini ‚Äúlattante‚ÄĚ e ‚Äúbambino‚ÄĚ saranno disponibili i pi√Ļ recenti ed innovativi manichini per i corsi pediatrici dotati di monitor che indicano la correttezza di alcune delle manovre.

 

Al termine del corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione numerato valido ai fini concorsuali pubblici. L‚ÄôUniversit√† degli Studi di Sassari ha valutato come importante l‚Äôevento formativo riconoscendo per gli studenti del corso di Laurea di Infermieristica n. 0,5 CFU per corso seguito, per gli studenti del corso di Laurea di Medicina n. 0,4 CFU.

Il docente¬†del corso √® il dottor Sergio Rassu che ha una esperienza di oltre quaranta anni, in particolare nel settore dell’emergenza, avendo lavorato presso il Pronto Soccorso di Sassari per venti anni, quindi √® stato chiamato nel 2000 a dirigere il Pronto Soccorso e l’Osservazione Breve Intensiva del Presidio Ospedaliero di Ozieri e nel 2010 √® stato richiamato per dirigere il Pronto Soccorso e la Medicina d’Urgenza del Presidio Ospedaliero di Sassari che ha diretto sino al 2015. Attualmente √® impegnato nella realizzazione di un progetto formativo di medici ed infermieri di un importante ospedale, nella provincia dello Yunnan in Cina, che conta 1.800 posti letto, 48 reparti e oltre 2.250 dipendenti.

Tel.  079 274573 Cell. 338 2202502

Ultima modifica: 25 maggio 2018