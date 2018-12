Cagliari, un artista di strada viene multato: raccoglie le firme e spinge il Comune a cambiare le regole. Una storia davvero particolare, quella di un artista di strada che dopo la multa non si è arreso e ha deciso di collaborare col Comune. E ora Cagliari somiglierà un po’ alle Ramblas di Barcellona. Ventidue postazioni dedicate a uso gratuito: arte di strada in città ancora più semplice. Il consigliere Matteo Lecis Cocco Ortu racconta, dopo la presentazione di oggi col sindaco Massimo Zedda: “La scorsa consiliatura abbiamo approvato il regolamento comunale per le arti di strada, oggi viene portata in giunta la delibera con l’individuazione degli spazi individuati con un sistema di rotazione in questa prima fase sperimentale.

Un bel regalo di Natale alla città, nato dall’attenzione della commissione cultura e del consiglio comunale, risvegliato da un ragazzo che a fronte di una multa da parte della municipale ha scelto di rimboccarsi le maniche e anziché lamentarsi sterilmente di raccogliere firme per accompagnare l’amministrazione nell’attuazione del regolamento. La collaborazione con l’associazione che si occupa di musica dal vivo e con gli artisti insieme all’assessorato è stata la chiave per arrivare a una mappatura condivisa degli spazi, per rendere Cagliari bella e accogliente come lo è stato in occasione della festa della musica e dei festival”.

Ultima modifica: 11 dicembre 2018