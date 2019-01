Cagliari, ubriaco entra in un bar di via Sonnino e tenta di rubare cibo e soldi

Ubriaco entra in un bar di via Sonnino e tenta di rubare cibo e soldi. I carabinieri della stazione di Stampace hanno deferito in stato di libertà, per il reato di tentato furto un uomo di Cagliari, classe 1960. L’uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica, verso 16:30 circa, è entrato nel bar “Sweet Coffee” di via Sonnino, tentando di asportare sia generi alimentari che le banconote contenute nel registratore di cassa. A bloccarlo i carabinieri nel frattempo intervenuti a dopo la chiamata della dipendente del bar.

Ultima modifica: 8 gennaio 2019