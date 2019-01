Cagliari, ubriaco alla guida in via Jenner: via la patente e auto sequestrata a un 38enne

Al primo soffio l’etilometro è schizzato a 2,18 grammi per litro, al secondo 2,13. Patente di guida ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza per un cagliaritano di 38 anni, fermato questa mattina all’alba in via Jenner, dai carabinieri della compagnia di Cagliari. Non solo, gli è stata sequestrata pure l’auto. L’operazione dei militari rientra nel corso dei servizi di controllo alla circolazione finalizzati alla prevenzione delle stragi del sabato sera.

Ultima modifica: 13 gennaio 2019