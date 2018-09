Cagliari, tutti pazzi per i segreti dei vigili del fuoco: in uno stand le loro imprese ai raggi ics

Grande successo di pubblico e grande interesse per l’area espositiva dei vigili del fuoco all’interno dell’evento “La notte europea dei ricercatori”. Lo stand dei vigili del fuoco è stato affollato dai bambini, con i i ragazzi e le persone più mature a chiedere informazioni sulle attività esposte dai Vvf nello stand. Il sistema di ricerca in zone impervie Dedalo e stato spiegato nei dettagli, così come le attività di monitoraggio ambientale con la catena beta e lo strumento Xr29 esposto al per spiegare la rete nazionale automatica di rilevamento della ricaduta radioattive.

Ultima modifica: 29 settembre 2018