di Marcello Polastri

Un albero caduto in via Boccaccio a Cagliari. Un altro in via Emilia, si tratta di un grande pino finito con impeto sulla recinzione metallica e su una utilitaria parcheggiata a due passi. Qualcosa di simile, sempre per via della BUFERA di questo pomeriggio ed anzi, di peggio, è avvenuta a 300 metri di distanza, in via Lunigiana. In questa strada infatti, una macchina di colore rosso verrà ritrovata forse a breve dal suo proprietario schiacciata da un arbusto caduto giù. Si notano i tronchi che hanno sfondato il parabrezza. In via Duca Degli Abruzzi notiamo almeno quattro cassonetti della spazzatura sul ciglio della strada, riversi su un lato. In via Is Maglias a cadere è stato un palo della luce.

Non solo. Anche a Villacidro, un grande albero, è caduto giù in piazza Dessì. Un altro albero è caduto in mezzo alla carreggiata di una strada (l’ex Statale 130), tra Assemini e Decimomannu. Si tratta, anche in questo caso, di un pino. E ancora a Cagliari, stavolta in piazza d’Armi, per via di un gigantesco tronco di pino in caduta libera, un agente della Polizia è rimasto ferito all’interno del suo BMW bianco. Il pesantissimo ramo è piombato all’improvviso sull’abitacolo dell’auto che percorreva in discesa l’ultimo tratto di viale Buoncammino, all’angolo con piazza D’Armi e viale Merello, mentre un bus di linea si accingeva a svoltare. L’AGENTE al volante dell’auto è rimasto ferito e non ha creduto ai suoi occhi. Poteva andare anche peggio. La carreggiata di viale Buoncammino è rimasta chiusa per tutta la sera mentre la Polizia ha presidiato l’area nella quale l’albero, alto una ventina di metri, ha distrutto durante la sua caduta anche il vicino semaforo. Ma cosa sta accadendo in Sardegna? Semplice: il forte vento che ha imperversato sul capoluogo sardo ed un poco in tutta l’isola, dalle 13 alle ore 15 ha causato, specialmente nel Sud Sardegna, non pochi danni, seminando con la sua furia, panico tra i passanti. È stata una vera e propria bufera con raffiche fortissime. Ora, mentre è in corso la conta dei danni, sorge spontaneo chiedersi se questo genere di accadimenti, che si verificano con una certa frequenza, possano trovare un valido deterrente. Certo, forse al caso non c’e rimedio. Ma dinanzi a così tanti alberi che cadono, non sarà il caso di porsi una domanda?

Saranno solo gli agenti atmosferici la causa di così tanti alberi, perlopiù Pini, in caduta libera?

Ultima modifica: 21 gennaio 2018