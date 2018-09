Cagliari, turisti cafoni in piedi sopra le lastre del Bastione: “Ecco come vengono distrutti i monumenti”

di Paolo Rapeanu

Una foto ricordo di uno dei migliori panorami del mondo, indubbiamente, ma a che prezzo? I turisti arrivano in città anche a settembre, e visitano il bastione di Saint Remy. Salendo in piedi sopra quelle nuove lastre che, piano piano, si stanno rompendo. Dovrebbero essere utilizzate come panchine. Ecco, dovrebbero: famiglie con bambini e signore di mezza età le utilizzano per poter scattare una fotografia senza l’”ostacolo” dei pannelli in plexiglass. E il danno è presto fatto: sono tante le lastre in marmo già distrutte e non ancora riparate dal Comune.

E la rabbia dei cagliaritani è tanta. Gabriele, lettore di Cagliari Online, manda varie fotografie e un amaro commento a contorno: “Ecco come si comportano i turisti sopra le ultime lastre di marmo rimaste. I controlli che Zedda aveva promesso dove sono? Complimenti per l’organizzazione di questa città, sempre più allo sbando”.

Ultima modifica: 3 settembre 2018