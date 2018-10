Cagliari, turisti a spasso tra le transenne davanti al Bastione: “Hanno detto che sono bellissime”

Il cantiere ormai infinito di piazza Costituzione – non esiste una data certa sulla fine dei lavori – costringe i turisti a fare lo slalom con le valigie proprio davanti a uno dei monumenti simbolo di Cagliari, il Bastione di Saint Remy. Sono ancora caldissime le polemiche piovute dai residenti di castello, con tanto di flash mob, e dei commercianti di via Garibaldi e via Manno. Adesso spunta pure l’ironia: “Cagliari da città del sole a città delle transenne”, così scrive su Facebook Enrica Anedda, allegando una fotografia dei vacanzieri “intrappolati” tra i lavori.

“Piazza Costituzione, oggi un via vai di turisti. Erano estasiati: li ho sentiti esclamare che non avevano mai visto transenne così belle come a Cagliari. Ho spiegato che abbiamo già vinto alcuni premi e da città del sole Cagliari è diventata la città delle transenne, qui in centro in particolare il Sindaco si sta impegnando per tenerle più a lungo possibile!”.

Ultima modifica: 30 ottobre 2018