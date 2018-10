Cagliari, truffe agli automobilisti: “Una donna si Ã¨ lanciata e aggrappata alla mia auto in corsa”

Sono tante le truffe ai danni degli automobilisti che vengono segnalate da diverso tempo. Ma questa ha davvero dell’incredibile. È accaduto ieri in centro a Cagliari, zona di via Scano, a Valentina Laconi, che ha segnalato il caso alle forze dell’ordine. Mentre la giovane era in macchina con una amica, una donna si è lanciata e aggrappata alla sua vettura in corsa. La velocità moderata, circa 30 km orari, e la prontezza della ragazza hanno evitato il peggio.

La donna è stata trascinata per un breve tratto e appena l’automobilista si è accorta di quanto stava accadendo, in preda al panico, è scesa dalla vettura per prestare immediatamente soccorso alla donna che, in maniera molto concitata, le ha chiesto del denaro. “Stavo transitando nella corsia affianco allo spartitraffico con aiuola e alberi; il semaforo era verde, quando una signora bassa, magrolina, capelli lunghi biondi, una coda e vestita sportiva si è buttata correndo dallo spartitraffico sulla mia auto in corsa” racconta la giovane. “L’ho trascinata per un pezzo e, quando mi sono resa conto, ho frenato immediatamente e mi sono accostata nella corsia a destra, rischiando di essere presa in pieno dalle altre auto in corsa. Preoccupata per la sua salute gli ho chiesto se stesse bene e le ho detto che con questo comportamento mi stava mettendo nei guai. Lei, in maniera agitata, mi ha detto che il bancomat non le aveva dato i soldi e le servivano 20€ per comprarsi delle medicine e che, eventualmente, sarebbero bastati anche 10€. Io, ancora scossa, le ho detto che non avevo soldi liquidi con me, che potevo racimolare delle monete al momento ma, dopo varie urla, le ho dato delle monete e si è dileguata”. La segnalazione alle forze dell’ordine è stata effettuata questa mattina. “Sono ancora scossa, potevo ucciderla e non voglio nemmeno pensarci; ero pronta a prendermi le mie colpe pur non avendone” racconta la ragazza. Ma questo sembrerebbe non essere un caso isolato. Più o meno con le stesse modalità, in varie zone di Cagliari sono diverse le segnalazioni da parte di automobilisti che hanno avuto una disavventura simile a questa.

Ultima modifica: 20 ottobre 2018