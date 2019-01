Cagliari, troppe salite nella cittadella sanitaria di via Romagna: “Zedda metta un bus per anziani e malati”

Troppe salite e troppa fatica per anziani e malati che devono raggiungere gli uffici della cittadella sanitaria. Servirebbe un bus per aiutare le persone che camminano con difficoltà. Il caso in consiglio comunale.

In via Romagna al numero civico 16 si trova l ingresso della cittadella della salute della Assl, varcato quotidianamente da tantissimi utenti, giovani o meno giovani. Spesso la struttura viene raggiunta a piedi, per chi abita nelle immediate vicinanze, o mediante l’utilizzo del bus Ctm e sono tanti i casi di persone anziane, claudicanti o con varie patologie che si recano nella struttura per presentarsi nei vari uffici sanitari.

“E sono costretti ad affrontare un tratto di strada lungo ed in salita per raggiungerli”, denuncia Alessandro Sorgia, consigliere comunale del gruppo misti, autore di un’interrogazione a palazzo Bacaredda, “a complicare la situazione si aggiungano le precarie condizioni di salute. Occorre agevolare il raggiungimento degli uffici agli utenti, al fine di ridurre i disagi che inevitabilmente si vengono a creare”. Sorgia chiede l’istituzione di un mezzo di trasporto pubblico per accompagnare gli anziani nei vari uffici.

Ultima modifica: 5 gennaio 2019