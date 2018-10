Cagliari, travolto sulle strisce in viale Trieste: grave un 56enne di Pula

Incidente stradale questa sera in viale Trieste. Un 17enne di Monserrato alla guida di un ciclomotore, mentre percorreva viale Trieste verso via Roma, ha negato la precedenza ad un 56enne, residente a Pula, che attraversava sulle strisce pedonali di fronte all’Ufficio Postale. Il pedone è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso, ma non è in pericolo di vita. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 5 ottobre 2018