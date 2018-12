Cagliari travolto dalla Lazio, Ã¨ crisi: non vince da 55 giorni e ora non combatte piÃ¹

Altro che miracolo di Natale: il Cagliari si scioglie nel gelo di Roma, la Lazio passeggia e lo travolge. Maran con scelte disastrose addirittura toglie Barella nel finale sancendo una resa apparsa chiara dal primo minuto. Volano i biancocelesti con Milinkovic Savic che segna dopo tanti mesi e si commuove. Con Acerbi che trafigge una imbarazzante difesa rossoblù e con Lulic che sigla il tris. Per il Cagliari una prestazione sconcertante, mai in partita, ad eccezione di qualche timida fiammata con Farago’. Nel recupero rigore di Joao Pedro per il 3 a 1. Si tratta di una mini crisi per il Cagliari che non vince da 55 giorni, conquista solo 4 punti nelle ultime sette partite e con Maran ha vinto solo tre volte in tutta la stagione.

Ora microfono aperto e libero ai tifosi rossoblu su Sintony: chiamate allo 070 666300 per i vostri commenti con Jacopo Norfo a Ci sentiamo dopo il Cagliari

Ultima modifica: 22 dicembre 2018