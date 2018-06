Cagliari, travolte da un’auto mentre attraversano la strada: due donne all’ospedale

Stavano attraversando la strada in via Quintino Sella, nel quartiere di Is Mirrionis, a Cagliari, quando due donne di 70 e 53 anni, sono state travolte da una Opel Corsa. Alla guida dell’auto c’era¬† una 73enne di Decimoputzu che mentre si apprestava a svoltare verso via Serbariu, non accorgendosi delle due le ha investite. Fortunatamente sono rimaste solo lievemente ferite. Subito¬†soccorse da un’ambulanza del 118 e trasportate al PS dell’ospedale Santissima Trinit√† con assegnato codice verde.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

