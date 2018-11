Cagliari, travolta sulle strisce da un’auto: giovane tedesca in codice rosso all’ospedale

Travolta da un’auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali in viale Merello. L’ennesimo investimento di pedone a Cagliari, è avvenuto, alle 17:30, quando una Fiat Punto, condotta da un uomo di 60 anni Monserrato, percorreva la strada in direzione viale Trento, investendo una ragazza tedesca di 20 anni. La giovane è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata, con assegnato codice rosso (per dinamica), al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Trinità. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

Ultima modifica: 20 novembre 2018