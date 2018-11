Brutto incidente questa mattina in via Liguria a Cagliari, dove uno scooter ha travolto un pedone. Racconta una testimone sul posto Annalisa D. “Lo scooter ha preso in pieno la ragazza sulle strisce pedonali di fronte alla farmacia, era a terra e perdeva molto sangue”.

Sul posto è intervenuto un’ambulanza del 118, la donna è stata portata in codice rosso all’ospedale Brotzu.

Ultima modifica: 24 novembre 2018