Travolta da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Liguria. La donna di 52 anni, di nazionalità ucraina, è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al Pronto Soccorso del Brotzu in codice rosso. Lo scooter era guidato un 18enne cagliaritano. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 24 novembre 2018