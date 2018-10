Stava attraversando la strada in via Cornalias quando è stata travolta da una Ford Fiesta con alla guida un 94enne cagliaritano. L’incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba; la donna, una 63enne di Selargius, ha riportato gravi lesioni ed è stata trasportata in codice rosso al Brotzu. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 3 ottobre 2018