Cagliari, tragedia sfiorata alla Cittadella della salute: “Un dipendente stava per restare folgorato”

di Paolo Rapeanu

Il fatto risale ai giorni scorsi, ma è trapelato solo oggi. Un dipendente del distretto di Neuropsichiatria Infantile della Cittadella della salute di Cagliari, in via Romagna, ha rischiato di restare folgorato mentre si stava preparando un caffè. A denunciare l’episodio è Lino Marrocu, segretario regionale del comparto sanità dell’Ugl: “L’uomo, che lavora in pianta stabile da anni, ha utilizzato un fornellino elettrico per prepararsi un caffè. Il macchinario è andato in tilt, e solo per miracolo non ha preso una scossa che avrebbe potuto portare a conseguenze molto gravi”.

“Ciò che è assurdo”, attacca Marrocu, “è che quella cucina improvvisata, lì, non dovrebbe proprio esserci. Quei locali sono adibiti per ospitare uffici e ambulatori, e invece vengono utilizzati senza nessuna logica”.

Ultima modifica: 23 ottobre 2018