Cagliari, tragedia nel reparto di Psichiatria: 45 enne muore legato al letto, la Procura apre un’inchiesta. La morte di un 45enne cagliaritano è stata segnalata dal sindacato Fials, l’uomo sarebbe stato a lungo immobilizzato. Saranno i magistrati a dovere accertare eventuali responsabilità. Il segretario provinciale Paolo Cugliara commenta: “Purtroppo in quel reparto si ripete il dramma ancora una volta. spiega Cugliara- tante volte abbiamo evidenziato le gravissime criticità dovute alla totale assenza di un capo dipartimento e di figura idonea al coordinamento infermieristico. Il pressapochismo ed il viaggiare a vista regnano in una struttura dove medici, infermieri, oss, guardie giurate e carcerarie propongono il massimo impegno mostrando elevate competenze. Ora chiediamo ai vertici aziendali: che altro dovrebbe accadere per cambiare rotta e sostituire i vertici? Evidentemente gli errori del passato non insegnano”.

Ultima modifica: 1 gennaio 2019