di Ennio Neri

Cagliari, tra via Stamira e l’asse mediano: l’incrocio dei pericoli. La denuncia è del consigliere comunale del Gruppo misto Alessandro Sorgia che ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale.

Via Stamira è trafficata da mezzi di ogni tipo a tutte le ore della giornata. “Le corsie in entrata e uscita da via Stamira, sia in entrata che in uscita, sono fonte quotidiana di pericoli”, attacca Sorgia, “in quanto in entrata le macchine arrivano a velocità sostenuta, e si incontrano inoltre notevoli difficoltà anche da via Platone a causa del mancato rallentamento da parte dei veicoli in corsa. Lo stesso problema si presenta “per le corsie strette dell’asse mediano, in particolare per chi deve girare in via Stamira o via Peretti dove chi si deve immettere nell’asse mediano in entrata o in uscita per Cagliari ha spesso la corsia libera, mentre invece chi si deve immettere nella rotonda ha a che fare sempre spesso e volentieri con una lunga fila”.

E l’altro punto pericoloso è l’accesso al supermercato Eurospin di via Stamira, “dove le auto non rispettano mai la doppia striscia continua e, non curandosi del divieto, l’attraversano senza preoccuparsi dei possibili incidenti che possono creare”.

Il consigliere chiede al sindaco di attivarsi prontamente al fine di eliminare le criticità evidenziate, prevedendo la possibilità di modificare le corsie in entrata e uscita da via Stamira, ripristinandole come si trovavano ai tempi ante lavori, e modificare l’accesso al supermercato Eurospin di via Stamira e posizionare, se del caso, appositi guardrail o new jersey”

Ultima modifica: 6 ottobre 2018