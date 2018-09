Cagliari, torna la grande equitazione al Rossi

L’evento sportivo organizzato dal Comando Militare Esercito Sardegna e dall’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, Sezione Cavalleggeri di Sardegna, sarà una grande occasione per tutti gli appassionati di equitazione isolani, che potranno assistere ad un programma agonistico articolato e vario, con competizioni in diverse categorie equestri.

Il concorso, approvato dalla FISE in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, rappresenta un importante appuntamento per i centri equestri e le scuole di equitazione della Sardegna, così come confermato dagli oltre 180 binomi iscritti alla competizione, che ha un monte premi di circa100.000 euro .

Il palinsesto sportivo contempla varie gare che spaziano dalla categoria più importante, la C145 a due manche “Gran premio FISE Sardegna, alla categoria più bassa LB80 precisione, riservata ai cavalieri che montano i pony e sono in possesso dell’autorizzazione a montare iniziale.

L’inizio della manifestazione sportiva è previsto per venerdì 7 settembre alle ore 15.00, per poi proseguire nel weekend, a partire dalle 08,30 di sabato e domenica.

L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito.

Ultima modifica: 6 settembre 2018