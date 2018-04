Cagliari, torna “Diritti in Piazza”: al mercato di San Benedetto il banchetto delle Acli

A quali bandi posso partecipare? Che moduli devo compilare? Quando è la scadenza? Spesso, lo conferma l’attività quotidiana portata avanti dalle Associazioni cagliaritane, i cittadini rischiano di perdere un beneficio al quale hanno diritto a causa della scarsa informazione o per le difficoltà legate alle modalità di accesso ai servizi.

Per questo è stata ideata la campagna informativa itinerante “Diritti in piazza”. A partire da domani, sabato 28 aprile, con un banchetto almercato di San Benedetto, i volontari dalle Acli provinciali di Cagliari torneranno nelle piazze, non soltanto per sensibilizzare i cagliaritani sulle problematiche relative al mondo del lavoro e della previdenza, ma anche per far conoscere i servizi a disposizione di tutti i cittadini grazie al mondo dell’associazionismo.

Il primo appuntamento con il punto informativo Acli sarà a partire dalle 9.30: il banchetto sarà posizionato in via Cocco Ortu, angolo Via Pacinotti (fianco edicola) fino alle 12.30.

Durante la campagna itinerante, i volontari presenteranno ai cittadini i servizi offerti dalle associazioni, come ad esempio la consulenza giuridica e psicologica o l’assistenza fiscale e previdenziale.

Il tour nei mercati e nelle piazze sarà inoltre l’occasione per far conoscere al pubblico tutte le altre iniziative portate avanti dalle Acli come, ad esempio, i corsi di formazione e i seminari informativi sui programmi di mobilità internazionale.

La prossima settimana (sabato 5 maggio), lo sportello si sposterà al mercato di via Quirra.

Per maggiori informazioni: acliprovincialicagliari@gmail.com; telefono 07043039.

