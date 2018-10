Cagliari, centrodestra si prepara al dopo Zedda: in pole Tocco, Farris e Chessa

Si guarda già al dopo Zedda. L’aria, in consiglio comunale, è quella di fine legislatura. Il primo cittadino cagliaritano, forte dell’appello di almeno 100 sindaci sardi, guarda alla candidatura in Regione. E in caso di vittoria (o comunque arrivando secondo potrebbe scegliere il consiglio regionale come semplice consigliere) manderebbe a casa gli attuali componenti dell’aula di palazzo Bacaredda. All’orizzonte dunque nuove elezioni per il capoluogo. Con Zedda candidato in Regione il centrosinistra dovrebbe proporre come sindaco un esponente del Pd e tra i nomi che circolano ci sono quelli Piero Comandini, Roberto Murru e Fabrizio Marcello.

Più incerto invece lo scenario a destra. Se la candidatura in Regione andasse alla Lega, indicare il candidato per Cagliari spetterebbe a Forza Italia, che al momento ha due nomi forti: Edoardo Tocco, attuale consigliere regionale ed ex consigliere comunale e presidente della circoscrizione di Sant’Avendrace e Giuseppe Farris, ex assessore al Personale nella giunta di Emilio Floris. Il Psd’Az, col vento in poppa grazie ai voti garantiti dall’alleanza con Salvini, potrebbe giocare un ruolo di primo piano e candidare il segretario cittadino, ed ex assessore ai Lavori pubblici (nella giunta Zedda dalla quale è stato allontanato dopo l’accordo politico con la Lega), Gianni Chessa. Fdi invcece potrebbe puntare su Pierluigi Mannino.

Ultima modifica: 4 ottobre 2018