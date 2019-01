Cagliari, terrore a Villanova: 61enne rapinata e ferita in pieno giorno

Stava camminando tranquillamente in via San Giovanni quando, all’improvviso, è stata raggiunta da due uomini a bordo di una Fiat Panda. Uno dei due ha cercato di strapparle la borsetta ma lei, una donna di 61 anni, ha reagito. Per tutta risposta, il ladro ha tirato più forte, facendola finire per terra. L’episodio è avvenuto sabato pomeriggio, verso le 13:20.

La vittima ha rimediato una ferita alla testa. La borsetta, vuota, è stata ritrovata a poche centinaia di metri dal luogo dello scippo. Sull’episodio stanno già indagando gli uomini della squadra mobile di Cagliari.

Ultima modifica: 7 gennaio 2019