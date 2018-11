Cagliari, tentavano l’ennesimo furto in un appartamento: in manette banda di rom

Topi d’appartamento in manette a Cagliari. Una banda di tre rom specializzati in furti √® finita in carcere stanotte dopo l’ennesimo tentativo di svaligiare un’abitazione in via¬† 28 Febbraio. L’allarme √® stato dato da un vicino alla vista della presenza di tre persone sospette. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari,¬† sul posto¬† con due pattuglie, hanno colto in flagrante tre rom con ancora in mano le torce e gli arnesi da scasso intenti a scassinare il portoncino di ingresso della casa di una donna. I militari hanno intimato l’alt ai tre che per√≤ si sono dati alla fuga verso i piani alti del palazzo, rincorsi dai carabinieri sono riusciti a bloccarli e immobilizzarli nonostante i loro tentativi disperati di scappare. E’ scaturita infatti una violenta colluttazione, ma i tre sono stati ammanettati e arrestati.

Ultima modifica: 3 novembre 2018