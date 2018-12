La vicenda dell’Aias assume contorni sempre più da “battaglia”: alcuni lavoratori stanno per trascorrere ormai la terza notte in tenda fuori dal palazzo del Consiglio regionale, e tra i banchi dell’Aula più di un consigliere dell’opposizione “occupa” i banchi in segno di protesta. “Sino a quando non saranno versati i soldi che deve la Regione”, così si sente nel video arrivato alla nostra redazione da fonti interne alla Regione. Intanto, sotto i portici, ci sono ancora le tre tende e un gazebo per ripararsi dal freddo e, soprattutto, manifestare per chiedere il “rinnovo della convenzione e il pagamento dei crediti ancora non saldati”.

Ultima modifica: 13 dicembre 2018