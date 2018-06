Cagliari, tamponamento in via Is Mirrionis: ferita una donna

Violento tamponamento questo pomeriggio in via Is Mirrionis. Un’Audi A4 guidata da una donna 66enne cagliaritana, all’altezza dei campetti del Cus Cagliari √® andata contro una Mercedes classe A, condotta da una 65enne anch’essa di Cagliari. La conducente della prima vettura √® stata¬† soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata, con assegnato codice giallo, al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Trinit√†. Sul posto √® intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi di legge.