Cagliari, tamponamento tra tre auto in via dei Giudicati: donna ferita all’ospedale

Tamponamento tra tre auto, questa mattina, in via dei Giudicati. Una Renault Modus guidata da una donna di 51 anni di Cagliari, si è scontrata con una Seat Leon condotta da una cagliaritana di 50 anni che, a sua volta, a causa dell’impatto è andata finire contro una Citroen alla cui guida c’era una 46enne di San Sperate. La conducente della Seat è stata immediatamente soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al PS dell’ospedale Marino. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 26 settembre 2018