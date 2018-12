Cagliari, tamponamento tra due auto sull’asse mediano: ferite due donne

Tamponamento questa mattina sull’asse mediano di scorrimento.

Un’ Alfa Mito guidata da una 27enne di Quartu che stava percorrendo l’asse mediano diretta verso il Poetto, giunta all’altezza del km 7,600 ha tamponato una Golf condotta da un 72enne di Cagliari.

Ad avere la peggio la conducente e la passeggera della Mito che sono state soccorse dal 118 e trasportate all’ospedale Marino in codice giallo.

Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli.

Il traffico ha subito dei rallentamenti per circa un’ora e mezza.

La Polizia Municipale ha eseguito i rilievi di legge.

Ultima modifica: 9 dicembre 2018