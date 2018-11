Cagliari, taglio del nastro per la nuova moschea: “SarÃ  aperta a tutti”

di Paolo Rapeanu

I lavori di tinteggiatura sono al rush finale, e c’è solo da togliere l’insegna esterna che poco ci appiccica: “Negozio di telefonia”. Per il resto, la nuova moschea di Cagliari, in via XX Settembre, “aprirà entro la settimana, quasi sicuramente giovedì. Dobbiamo ancora definire alcuni dettagli”, spiega Rabiul “Roby” Islam, 38 anni, “ma sono fiducioso del fatto che si tratti, ormai, di giorni”. È lui ad aver raccolto i fondi necessari ad aprire lo spazio di preghiera. Decisamente largo: centocinque metri quadri e almeno 200 posti a sedere.

Una novità, quella dello spazio per i musulmani nella via XX Settembre. C’è un’altra area a poche centinaia di metri, in via del Collegio, ma da anni tenti musulmani si lamentano perché è uno spazio troppo stretto. Adesso, la preghiera del venerdì e tutti gli altri appuntamenti religiosi dell’Islam potranno svolgersi in un luogo interamente coperto, che sino a qualche mese fa ha ospitato un’attività commerciale.

