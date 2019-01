Cagliari, svolta nel caso Esperanza scomparsa a Giorgino: arrestati i genitori

Sono stati arrestati i genitori della piccola Esperanza, la bimba roma di un anno e mezzo, scomparsa a Giorgino lo scorso 23 dicembre. Sulla notizia c’è ancora il più stretto riserbo, ma è confermata dal dirigente della squadra mobile Marco Basile che in questi mesi ha coordinato le indagini sulla misteriosa scomparsa della piccola.

Una vicenda che fin da subito era risultata un rompicapo e per la quale era stata aperta un’inchiesta dalla Procura. Tutto era partito la sera del 23 dicembre con l’incendio del furgone usato come abitazione dalla famiglia, parcheggiato a Giorgino, ma all’interno non c’era nessuna traccia della bimba. Poi era stato ipotizzato dal padre un rapimento da parte di clan rivali. Ipotesi presto esclusa dagli investigatori, fino alla svolta di oggi con l’arresto dei genitori. Per il momento non si hanno notizie più dettagliate.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Ultima modifica: 19 gennaio 2019