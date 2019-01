Cagliari, svolta choc sulla scomparsa della piccola Esperanza: "È stata uccisa dai genitori"

Le intercettazioni svolte dalla polizia hanno portato al fermo di Slavko Seferovic e Dragana Ahmetovic. Sarebbero loro ad aver ucciso la piccola rom: “Troppe incongruenze e bugie, il camion è stato incendiato di proposito”. Esperanza è stata uccisa e i responsabili sono i genitori”. Ecco la svolta choc sul caso dalla bambina rom scomparsa, arrivata in seguito alle indagini svolte dalla polizia. Il furgone in fiamme il 23 dicembre scorso a Giorgino? “Dentro non sono stati trovati resti della bambina e, grazie alle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza abbiamo scoperto che il padre, poche ore prima, aveva acquistato due euro di benzina, facendosi riempire una bottiglia di plastica”, spiega il dirigente della squadra mobile di Cagliari Marco Basile.

“Tutte le altre cose che hanno detto, dal rapimento della piccola avvenuto per via di un debito di droga non pagato, o il fatto che fosse stata messa in un istituto perché bisognosa di cure, racconto fatto dal padre ad altri rom, si sono rivelate bugie. Dalle intercettazioni è emerso invece il loro diretto coinvolgimento nella morte della figlia”, aggiunge Basile. I due si trovano rinchiusi a Uta: “Confidiamo, viste le prove, che confessino le loro responsabilità. Il corpo della piccola non è stato ancora trovato, è stato anche appurato che nessuno l’ha più vista viva sin dallo scorso mese di novembre”, aggiunge Basile.

Ultima modifica: 19 gennaio 2019