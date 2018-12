Cagliari, straniero trovato con della droga: polizia nello stabile occupato di via Riva di Ponente

L’hanno pizzicato mentre passeggiava in una via centrale di Cagliari con in tasca della droga. Gli agenti della polizia hanno bloccato un uomo che, come emerso da alcuni controlli, vive nello stabile di via Riva di Ponente occupato, da tempo, da decine di persone, prevalentemente stranieri. I poliziotti hanno perquisito la zona nella quale dorme l’uomo, anch’egli straniero. Questo è quanto filtra da fonti interne alla questura. Ulteriori dettagli potrebbero arrivare nel corso delle prossime ore.

Ultima modifica: 17 dicembre 2018