Cagliari, strade sporche e scivolose a Castello: “Una turista olandese si è fratturata l’omero”

Una vacanza che potrebbe ricordarsi a lungo, quella fatta da una turista olandese. Ha scelto Cagliari per le sue ferie e ha deciso di visitare anche il rione storico di Castello. Proprio lì, “a causa della non pulizia delle strade”, la donna “è caduta ed ha subìto la frattura dell’omero”. A denunciare il caso, dopo aver ricevuto una dettagliata email da un cittadino che ha soccorso la donna, sono i due consiglieri del gruppo #Cagliari16 Pierluigi Mannino e Piergiorgio Massidda. “Abbiamo appreso che nella zona dietro la via Manno le vie non vengono interessate dalla pulizia da almeno tre anni e nel tempo si è formata una insidiosa patina scivolosissima”. Proprio quella che avrebbe fatto scivolare la turista.

“L’incidente ha avuto come conseguenza una denuncia ai carabinieri contro l’amministrazione comunale”, proseguono Mannino e Massidda, che strigliano Zedda: “Si tratta di una situazione che costituisce un continuo pericolo per la popolazione e per i turisti”.

Ultima modifica: 17 settembre 2018