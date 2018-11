Cagliari, stop auto nei viali Regina Elena e Margherita. Commercianti furiosi: “Non siamo stati avvisati”

di Paolo Rapeanu

Stop alle automobili, per due giorni, in viale Regina Elena e viale Regina Margherita. L’annuncio del Comune, lavori necessari per la posa del nuovo asfalto, coglie di sorpresa e fa infuriare i commercianti. Da mesi, ormai, il cantiere sotto il Bastione va avanti, e la maxi rotatoria non piace a tutti. L’amministrazione comunale promette che “il cantiere si concluderà nel giro di qualche settimana”. Ed è proprio la mancanza di una data a creare molta preoccupazione tra i negozianti, che temono un altro periodo natalizio con un cantiere nel. Bel mezzo delle vie dello shopping.

“Mi auguro che per l’Immacolata sia tutto finito, non potremmo sopportare un altro Natale con lavori in corso. Non sapevo nulla della chiusura delle due strade”, afferma Roberto Maggio, da mezzo secolo alla guida di un negozio di abbigliamento all’inizio di via Manno. “Questi lavori ci hanno portato a dover chiudere molti giorni durante l’estate, proprio quando c’erano i turisti”, dice Pieranna Murgia, 55 anni, responsabile di un bar ristorante che affaccia su piazza Costituzione sin dal 1971, “adesso l’augurio è che prima di Natale tutto sia finito”. Manuela Locci si è vista prima ingabbiato poi spostata dalla piazza a via Manno, è la titolare di una storica edicola: “All’inizio ho avuto cali di affari anche dell’80 per cento. I cantieri? Ormai, purtroppo, ci abbiamo fatto l’abitudine. Natale si avvicina, speriamo che il Comune per allora abbia finito”.

Ultima modifica: 13 novembre 2018