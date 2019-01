Stampace è anche una zona dove il commercio prova a resistere. Dal 1995 Nino Montalbano, insieme a Stella Mirasola, gestisce un negozio di abbigliamento per bambini in via Santa Margherita. La criticità maggiore della zona? “I parcheggi, difficili da trovare per i clienti e per no, ci sono sempre meno posti e, quindi, meno afflusso di persone, mica una mamma con figli e passeggino può parcheggiare in via Roma o alla stazione e poi salire sino a qui a piedi”, lamenta Montalbano. “Il parcheggio di via Cammino Nuovo è poco sponsorizzato ed è buio, le sere d’inverno c’è chi può avere paura a passare di lì”.

E poi c’è il capitolo del porta a porta: “Sono spaventato, vivo a Quartu da dodici anni e lì lo faccio, ma non mancano i problemi. Quando c’è vento i mastelli si rovesciano e la strada si riempie di immondezza. A Stampace, poi, c’è vita quasi 24 ore su 24 perché ci sono molti locali notturni, difficile mettere in via Santa Margherita venti o trenta bidoni”

Ultima modifica: 15 gennaio 2019