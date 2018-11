Cagliari, stagione dei ricci in ritardo: Su Siccu Ã¨ ancora un cantiere

di Paolo Rapeanu

Ci sono ancora erbacce e polvere nell’area della pineta di Su Siccu nella quale, l’anno scorso, i chioschi dei ricciai erano già stati tirati su da una settimana. Dalla Regione, ieri, è arrivato il via libera alla stagione. A Cagliari, però, è ancora impossibile gustare una porzione di ricci e vino vista mare. Alcuni operai sono in azione per sistemare l’area, ma non c’è ancora una data certa sul calendario. Un fatto è sicuro: nel 2018 l’assalto si migliaia di cagliaritani e sardi ai ricci “all’aperto” inizia in ritardo.

Qualcuno è arrivato sino alla pineta, ricordando che dodici mesi fa i chioschi erano già belli che attivi, trovando il nulla e andandosene via a pancia vuota. Probabile che si tratti solo di questione di giorni, sono già almeno quattro i ricciai che hanno ottenuto la concessione.

Ultima modifica: 15 novembre 2018