Cagliari, staff tecnico in famiglia: Giulini assume anche il figlio di Rolando Maran

Uno staff tecnico in famiglia. Il Cagliari di Giulini assume non soltanto Rolando Maran, ma anche il figlio Gianluca: sarà lui, classe 1994, ad occupare il ruolo di match analysis, cioè di studiare nel dettaglio le squadre avversarie e curare la tattica. Ex giocatore, classe 1994, appena due anni fa quando giocava nel Vigasio Gianluca Maran diceva: “Il cognome Maran non mi pesa, adesso come in passato. Per me Rolando è soltanto mio papà, una bellissima persona che cerca di educarmi al meglio e con valori importanti”. Intanto il ds del Cagliari Massimo Carli in conferenza stampa ha commentato: “Mi ha fatto incazzare sentire in giro che la scelta di Maran non sarebbe stata condivisa con il presidente: non sarei qui a presentarlo. Maran è un allenatore bravo, qualche stagione fa era in lizza per la Fiorentina e ha scelto lui di non lasciare il Chievo. Maran dà più garanzie di allenatori giovani ed emergenti, mi ricorda un po’ la scelta che feci quattro stagioni fa, quando scelsi Giampaolo, all’epoca in C, per sostituire Sarri nell’Empoli: dobbiamo solo costruirgli la squadra giusta”.

Ultima modifica: 8 giugno 2018