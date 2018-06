Cagliari, spruzzano spray al peperoncino per derubare due studentesse: caccia ai rapinatori

Stavano rientrando a piedi, in viale Merello, quando attorno all’1:30 di questa notte, due giovani studentesse, sono state avvicinate da tre persone, presumibilmente straniere, che dopo aver spruzzato contro di loro dello spray al peperoncino hanno rubato il telefono cellulare¬† a una delle due. Poi si sono dileguate. Non c’√® stata nessuna aggressione fisica ma tanto spavento per le ragazze che subito hanno allertato gli agenti che si sono precipitati sul posto con una volante.¬† I filmati delle telecamere presenti sulla via potrebbero aver ripreso l’accaduto e dare un volto ai rapinatori. Indagini serrate in corso per individuare i responsabili.

Ultima modifica: 10 giugno 2018