Incidente rocambolesco in via Cadello nella tarda serata di giovedì 4 ottobre. Una Smart, per cause ancora da chiarire, ha sbandato ed è finita in pieno contro un semaforo, abbattendolo. Ingenti anche i danni per l’automobile. La possibile perdita del controllo dell’automobile potrebbe essere dovuta al terreno, molto scivoloso a causa della pioggia.

Dai primissimi accertamenti nessuno sarebbe rimasto ferito, anche se per una conferma definitiva bisognerĂ attendere le prossime ore.

Ultima modifica: 5 ottobre 2018