Cagliari, “spesso chiusi e malridotti: caos impianti sportivi in città”

di Ennio Neri

Chiusi periodicamente per manutenzioni, inidoneità e problemi di varia natura. Sono i mali che affliggono gli impianti sportivi cittadini. Almeno secondo l’interrogazione in consiglio comunale di Pierluigi Mannino e Piergiorgio Massidda, consiglieri comunali #Cagliari16, che contestano il titolo di Cagliari Città italiana dello Sport.

I due citano qualche esempio: il campo Santoru, rimasto chiuso per un lungo periodo di tempo per interventi di manutenzione ordinaria, e che ha visto il protrarsi della riapertura per ritardi nell’esecuzione. La piscina comunale di Terramaini perennemente interessata da problemi dovuti a malfunzionamenti, manutenzione programmata e straordinaria.

E gli impianti di via degli Stendardi, le varie palestre e anche gli altri impianti sportivi comunali spesso risultano inutilizzati per problemi di vari natura e per non idoneità all’utilizzo per manifestazioni aperte al pubblico.

Ultima modifica: 11 dicembre 2018