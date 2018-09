Cagliari, spacciava speedball in piazza Michelangelo: arrestato

Spacciava al mattino e nascondeva la sostanza stupefacente in modo da non essere scoperto dalla polizia. Arrestato in piazza Michelangelo per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti . Marcello Meloni, nato a Seui (NU), classe 1963. L’uomo spacciava speed-ball, una miscela di eroina e cocaina, particolarmente efficace

Il servizio di osservazione eseguito nella mattinata di ieri da parte della polizia ha consentito di notare un intenso via vai di tossicodipendenti che dopo aver contattato l’uomo gli consegnavano delle banconote. Quest’ultimo dopo aver ricevuto il denaro, faceva attendere gli acquirenti nella piazza mentre lui si spostava di alcuni metri attraversando la strada e avvicinandosi ad una grondaia, da dove prelevava qualcosa.

Successivamente Meloni, dopo essersi ripetutamente controllato attorno, poggiava sopra una siepe qualcosa, verosimilmente la dose di stupefacente, che recuperava dopo alcuni minuti e consegnava agli acquirenti. Resasi contro della flagranza, la pattuglia dei Falchi decide di intervenire e procedere al controllo dell’uomo. Di seguito alla perquisizione personale sono state rinvenute diverse banconote da 20 e 50 euro, frutto dello spaccio, ma soprattutto diverse bustine già confezionate di sostanza stupefacente che dopo il controllo del Gabinetto di Polizia Scientifica di Cagliari risultano contenere una miscela “spedd-ball”, di eroina e cocaina, particolarmente efficace.

