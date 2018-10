Cagliari, spacciavano droga in piazza del Carmine: arrestati due africani pregiudicati

Spacciavano droga in piazza del Carmine. Sono stati arrestati ieri dai carabinieri Muhammed Hidara, nato in Gambia nel 1997 e Abdou- Darboe, della Guinea Bissau, classe 1994, entrambi pregiudicati, nullafacenti e senza fissa dimora.

I due sono stati notati dai carabinieri mentre cedevano sostanza stupefacente ad assuntore. In seguito a perquisizione personale sono stati trovati in possesso di una dozzina di grammi di hashish suddiviso in dosi, e di 120 euro, ritenuto provento di attività illecita.

Arrestati, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, in attesa del rito direttissimo previsto per stamane.

Ultima modifica: 17 ottobre 2018