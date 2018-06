Cagliari, furto in via Manno: in arresto cittadino del Gambia.

Gli Agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto Aliou Bondi, 19enne gambiano, per il reato di furto aggravato continuato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Intorno alle 06:20 odierne, il Centro Operativo ha inviato due equipaggi in Via Manno presso¬†l‚Äôattivit√† commerciale “Bijou Brigitte” dove era stato segnalato un furto in atto¬†ad opera di uno straniero che, dopo aver infranto la vetrina con una pietra, si era introdotto¬†nel negozio. Il giovane √® stato descritto¬†di alta statura, corporatura longilinea, indossante maglietta bianca con strisce nere orizzontali, pantalone da ginnastica bianco e zainetto nero in spalla.

Un equipaggio ha notato il giovane, perfettamente corrispondente alle descrizioni fornite, che, dopo essere uscito dalla vetrina infranta del negozio di bigiotteria, si è diretto con passo celere in via San Sepolcro percorrendo le scalette; durante la corsa ha lasciato cadere a terra una bomboletta spray al peperoncino e alcuni articoli di bigiotteria.

Un secondo equipaggio lo ha raggiunto nella vicina via Napoli e, dopo aver ingaggiato una breve colluttazione nel corso della quale lo straniero ha cercato di colpire i poliziotti con calci e pugni, continuando a dimenarsi con l’intento di liberarsi e guadagnarsi la fuga, lo ha fermato e messo in sicurezza.

Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di alcuni oggetti di bigiotteria, due bracciali e una collana, mentre nello zainetto sono stati trovati 90 pezzi tra bracciali e collane di bigiotteria per un valore complessivo di 1200 euro.

Dai controlli effettuati Bondi è risultato avere a proprio carico numerosi precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, in particolare rapina e furto.

