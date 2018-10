Cagliari, spacca l’auto dei carabinieri fuori dal Tribunale: pensava gli avessero negato lo status di rifugiato

E’ stato arrestato l’uomo che questa mattina ha danneggiato un’auto dei carabinieri, in dotazione alla stazione di Serrenti, parcheggiata fuori dal Tribunale. Si tratta di Yahaia Sharan, 27anni, ghanese, richiedente asilo. La violenta reazione sarebbe scaturita presumibilmente a seguito del rinvio dell’udienza per il suo status di rifugiato da lui interpretata come un diniego (nonostante fosse presente il suo legale). E’ così che questa mattina in uno scatto d’ira ha preso un frammento di marciapiede spaccando parabrezza, lunotto, finestrini. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile di Cagliari e della polizia giudiziaria della Procura. L’uomo è stato così arrestato, in attesa del rito per direttissima che si terrà domani.

Ultima modifica: 8 ottobre 2018