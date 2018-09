Cagliari, sorpreso un ladro in ospedale: rubava dalle tasche di un paziente ricoverato

Sorpreso con le mani nel sacco un ladruncolo in corsia. Questa mattina, durante l’orario di visita, un uomo si è intrufolato per le corsie di un nosocomio cagliaritano e ha tentato di rubare gli averi di un paziente ricoverato. La sua azione, però, non è passata inosservata. Alcune infermiere di turno si sono accorte di quanto stava accadendo e hanno prontamente reagito, bloccando fisicamente il ladro e riuscendo a consegnarlo alla giustizia. L’uomo pare fosse agli arresti domiciliari. Ha dichiarato ai carabinieri, intervenuti subito sul posto, di essere di Napoli e sembrerebbe la stessa persona che, circa dieci giorni fa, ha rubato un telefono dal comodino di un’altra paziente. Il delinquente, in questa occasione, si era precipitosamente dato alla fuga. Inseguito nel corridoio da uno dei parenti presenti del paziente ricoverato era riuscito, però, a dileguarsi e a far perdere le sue tracce tra tutte le uscite, le scale interne e gli ascensori presenti in questo ospedale.

Ultima modifica: 23 settembre 2018