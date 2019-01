Rubano cosmetici dal negozio Upim di piazza Repubblica, denunciate per furto due donne di 20 e 21 anni di Sestu. L’episodio è accaduto ieri attorno alle 12, le due si sono impossessate della merce allontanandosi senza pagare. Ma sono state sorprese e bloccate dal personale e dai carabinieri della stazione di Bartolomeo intervenuti prontamente sul posto. Per le due è scattata la denuncia per furto.

