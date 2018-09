E a Mulinu Becciu arriva la Sampdoria. Nel campo di via Crespellani, un tempo anonimo impianto di periferia, e oggi col nuovo, anzi nuovissimo, manto in erba sintetica i blucerchiati hanno svolto l’allenamento di rifinitura prima del match di stasera alla Sardegna Arena contro il Cagliari.

Una vittoria per il consorzio “I quartieri” che raduna 4 società sportive cagliaritane due di Mulinu Becciu (Polisportiva 444 e Mulinu Becciu 77) e due di Is Mirrionis (De Amicis e Beato Massimiliano Kolbe) che ha in affidamento (tramite manifestazione di interesse) l’impianto. “Basta parlare di periferia per Mulinu Becciu”, spiega Gianni Chessa, ex assessore comunale ai Lavori pubblici e socio del consorzio, “questo campo, quando sarà pronto e quando avrà la club house potrà ospitare attività sociali e diventare un punto di riferimento per la città da vivere tutti i giorni. Il campo è secondo solo a quello della Sardegna Arena”.

Tanti gli abitanti del rione ai balconi e ai cancelli di via Crespellani e via Caravaggio per assistere ai 45 minuti di rifinitura. Manca il vulcanico presidente Ferrero ma i beniamini ci sono tutti. Ci sono gli ex Murru ed Ekdal, il mister Giampaolo ma gli occhi e i saluti sono tutti per il bomber Quagliarella. I giocatori sono stati contattati da un esponente del consorzio. Non hanno pagato nulla, “solo una maglietta”, scherzano i soci che aggoiungono, “sono stati umilissimi, dei veri signori. Hanno chiesto che garantissimo privacy e sicurezza. Non si sono lamentati per la carenza di arredi”. Ma non finisce qui. “Saranno altre”, aggiunge Gianni Chessa, “le squadre di serie A che verranno ad allenarsi qui. Anche quelle importanti”.

