Cagliari, sono gravissimi i 4 feriti dell’incidente di via Cadello: uno Ã¨ in prognosi riservata

Incidente stradale nel pomeriggio nella via Cadello all’altezza della via monsignor Pibia. Un ragazzo 22enne cagliaritano, alla guida di una Lancia Y, mentre stava percorrendo via Cadello diretto verso via Santa Maria Chiara, giunto all’altezza del semaforo all’incrocio con via del Seminario perdeva ha improvvisamente perso il controllo dell’auto. Proprio in quegli istanti, nella corsia opposta, è arrivata una Ford Focus guidata da un 65enne. L’impatto frontale è stato molto violento.

E il bilancio dei feriti è pesante: i due guidatori e i due passeggeri delle auto sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali cittadini. Oltre al 22enne e al 65enne, gli altri due feriti sono una nuorese di 25 anni e una cagliaritana di 61.Il più grave è proprio il 22enne, ricoverato al Brotzu in prognosi riservata. Insieme al 118 e ai Vigili del fuoco, sul posto è intervenuta anche la polizia Municipale per svolgere i “classici” rilievi.

Ultima modifica: 19 gennaio 2019