Cagliari sogna con un matrimonio da favola: Paola Troncia e Alessandro Usalla, nozze show con super abiti

di Maria Azzurra Lai

Cagliari sogna con un matrimonio da favola. Il matrimonio di Paola Troncia, titolare dei saloni di bellezza Sexy in the City di Cagliari nonché regina delle spose cagliaritane e Alessandro Usalla, impiegato specializzato presso Saras, ha avuto luogo sabato 8 Settembre 2018 alle 17.30, nella chiesa bizantina di San Basilio risalente al 1600, nel territorio di Sinnai. A celebrare la loro unione è stato Don Massimo Noli, Parroco presso la parrocchia S. BENEDETTO (Chiesa S. Lucia) in CAGLIARI, che non ha mancato con la sua simpatia e vivacità di regalare un sorriso a tutti i presenti.

Un matrimonio si definisce da favola quando è un matrimonio da sogno, da principessa e da principe e quando gli allestimenti sono curati e in grandi quantità. Oggi posso dire con assoluta certezza che il matrimonio di Alessandro Usalla & Paola Troncia è stato da favola e rimarrà indelebile nel cuore di tutti i partecipanti e testimoni alla loro promessa di cuore. Il banchetto serale si è aperto con diversi stands per un aperitivo di benvenuto, tra i quali ricordiamo con affetto i panzerotti pugliesi di “Peppina la Puffa” con la pasta fresca, stesa, fritta e servita sul momento.

La stessa Paola Troncia racconta: «Qualche anno fa, ho partecipato con Antonella Carta al programma Tv di Sky “Quattro Matrimoni” girato in Puglia presso un trullo bellissimo. In questa occasione conobbi Peppina. Mi colpì al punto tale che le dissi: “Quando mi sposerò, tu sarai al mio matrimonio”. Non puoi immaginare la gioia, di essere riuscita a coronare questa promessa». Hanno fatto sognare gli ospiti con un romanticismo d’ispirazione provenzale, uno stile unico ed originale che ha come sfondo quel sentimento che fa parte di ognuno di noi: l’amore. Da cornice, la location: Villa San Pietro paradiso sempre nel territorio di Quartu Sant’Elena. Paola desiderava un luogo ove sentirsi a casa insieme ai suoi ospiti e dove potesse respirare la sua infanzia, in un ambiente dal tocco rustico, accogliente ed elegante in ogni suo angolo: le sue aspettative non sono state tradite. Una delle parti migliori di questa proprietà è il parco che circonda la tenuta, impreziosito da fiori scelti per adornare la serata.

La vista sui boschi limitrofi, che snodavano un vero e proprio percorso naturalistico, era contornata da variopinti colori e dalle luci di Cagliari che si intravedevano in lontananza. Il tutto era condito dai vini delle cantine Argiolas, Spritz, salumi e formaggi, seppiette e gamberetti, stracciatella e mozzarelle e chi più ne ha più ne metta ma anche – e non da meno – l’accompagnamento musicale e le dolci note della musica dei Boys4Road: quattro ragazzi belli ed eleganti, quattro strumenti musicali (chitarra, contrabbasso, violino e rullante) e quattro voci armonizzate, sotto la direzione artistica di Marco Marongiu, intrattenitore fondamentale anche nella gestione delle luci. E non è finita qui! Camminando lungo la piscina della villa adornata a festa, si aprivano due lunghe tavolate illuminate da cascate di luci. Nulla era lasciato al caso: gli eleganti e impeccabili addobbi di Antonella Carta Crea Eventi accompagnavano le superbe preparazioni e cena dello Chef Alessandro Taras e del suo Staff Blue Eyes Catering. Paola Troncia non ci regala solo un matrimonio da sogno, ma anche un grande sogno di imprenditoria e di sinergia: dai suoi saloni, lo Staff di Sexy in the City si è occupato con grande affetto e professionalità al trucco e alle acconciature di tutte le damigelle e dei testimoni. La sposa si è avvalsa per la cerimonia, del trucco del suo amico Luca Cianciolo, Make-Up Artist di diverse celebrities e dell’acconciatura di Andrea Soriga, hairdresser del salone Sexy in the City. Per la serata invece, Paola ha scelto per il trucco il tocco di Francesca Serrau, dipendente Sexy in the City e dell’acconciatura di Debora Spina, sempre dipendente del salone Sexy in the City. Anche gli abiti da sposa erano in piena armonia con lo stile delle nozze. No, non c’erano due spose ma solo due vestiti per Paola! Il primo abito usato per la cerimonia aveva il design all’avanguardia degli atelier di Berta, modello Amata, con uno stile boho-vintage.

Il secondo abito, usato durante i festeggiamenti era invece Rosa Clarà, scollo illusione, lungo e con le maniche. Il nostro sposo, Alessandro Usalla, meglio conosciuto in quest’ultima settimana come #SUSPOSU nel tormentone Social su Instagram, nella pagina dedicata al matrimonio chiamata Theweddingrey, ha scelto Abito Canali 1934. Questo matrimonio è stato eccezionale, non solo per il contesto in cui si è svolto e per la cura preziosa e professionale di tutto lo Staff collaborativo e interattivo nell’organizzazione dell’evento, ma anche e soprattutto per il feeling degli sposi: due ragazzi veramente squisiti, dolcissimi e innamorati l’uno dell’altra. La scelta del tema è stata azzeccata. Che altro da aggiungere? Beh, ovviamente erano ottimi i cullurgionis fritti! Per chi non capisse il riferimento, vada pure alla pagina Instagram della nostra cara sposa! Anche se si chiama Paola Troncia, è meglio nota sul web dai suoi follower come @Cullurgionis.

Ultima modifica: 15 settembre 2018